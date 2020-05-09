Рига, , 01:53 — REGNUM Временная администрация Риги приняла решение до конца октября отменить городской налог на организацию общественного питания на улицах города, а также разрешить организовывать питание возле цветочных магазинов и в других публичных местах, пишет портал tvnet.lv.

Будет упрощено получение разрешений на уличную торговлю. Уже уплаченная торговцами пошлина за период с 12 марта по 31 октября будет возвращена. В муниципалитете оценили пакет предложенных стимуляционных мер в 500 000 евро. Строительство временных летних террас будет регулироваться прежними, докризисными нормами.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР был введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлили до 9 июня с рядом смягчений. Международное морское и авиасообщение не восстановлено. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.