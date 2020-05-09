Рига, , 01:52 — REGNUM За апрель безработица в Латвии выросла на 1,2% процентных пункта, достигнув 8% об общего числа экономически активных жителей Латвии, сообщила Государственное агентство занятости (NVA), пишет портал nra.lv.

Всего в Латвии зарегистрировано 72 917 безработных против 61 926 месяцем ранее. Самый низкий уровень безработицы был в Риге — 6,2%, рост за месяц на 1,5%. Самый высокий в Латгалии — 15,3%, плюс 0,8% к предыдущему. В Видземе уровень безработицы равнялся 7,7%, плюс 1% к марту, Земгале тоже 7,7%, плюс 0,9%, и такой же прирост в Курземе, где безработица составила 8,6%.

В конце 2019 года безработица в Латвии составляла 6,2%, в конце марта 2020 6,8%

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР был введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлили до 9 июня с рядом смягчений. Международное морское и авиасообщение не восстановлено. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.