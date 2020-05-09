Тегеран, , 09:07 — REGNUM 7 мая министр экономики Ирана заявил, что торговля страны не сильно изменилась за последние два года, несмотря на жёсткие санкции США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 мая.

Фархад Дейпасанд отметил, что, несмотря на давление и санкции со стороны международного сообщества, торговля Ирана не сильно снизилась в иранские 1397 и 1398 годы (заканчившиеся 20 марта 2019 и 2020 годов). Кроме того, по его словам, по некоторым статьям экспорта в эти годы прослеживалась положительная динамика.

Дейпасанд подчеркнул, что на долю Ирана приходится около 44 миллиардов долларов импорта и 41 миллиард долларов ненефтяного экспорта, что свидетельствует о большом потенциале иранской экономики. Он сказал, что 85% импорта составляют средства производства, промежуточные товары и сырье.

Он также отметил, что сельскохозяйственная отрасль также продемонстрировала рост, несмотря на трудности, связанные с американскими санкциями.