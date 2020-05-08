Лондон, , 22:33 — REGNUM Аналитики и трейдеры, опрошенные агентством Reuters 8 мая, считают нефтяные цены завышенными на данный момент.

«Я ожидаю, что сейчас цены снизятся до $20 за баррель, потому что на рынок придет скептицизм по поводу сокращения добычи ОПЕК+» , — отмечает президент Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

Трейдер уверен, что настроение рынка могут резко изменить «одна или две страны», которые не будут соблюдать соглашение о сокращении добычи.

Глава Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш отмечает, что цены на нефть уже сильно завышены — ситуация с эпидемией коронавируса ещё не разрешилась, а мировые и американские запасы всё ещё растут.

«На следующей неделе, вероятно, будет достигнут рекордный уровень запасов в США» , — отмечает Риттербуш.

Отметим, в настоящий момент «эталонная» нефть марки Brent сохраняет позиции выше $30 за баррель, нефть WTI держится около $24 за баррель.

Читайте также: «Немного подозрительно» — эксперты не видят причин для роста цен на нефть