Лондон, 8 мая 2020, 22:33 — REGNUM Аналитики и трейдеры, опрошенные агентством Reuters 8 мая, считают нефтяные цены завышенными на данный момент.
Трейдер уверен, что настроение рынка могут резко изменить «одна или две страны», которые не будут соблюдать соглашение о сокращении добычи.
Глава Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш отмечает, что цены на нефть уже сильно завышены — ситуация с эпидемией коронавируса ещё не разрешилась, а мировые и американские запасы всё ещё растут.
Отметим, в настоящий момент «эталонная» нефть марки Brent сохраняет позиции выше $30 за баррель, нефть WTI держится около $24 за баррель.
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