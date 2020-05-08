Лондон, , 21:48 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $31 за баррель. Об этом свидетельствуют данные вечерних торгов в пятницу, 8 мая.

По состоянию на 21:28 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июле на бирже ICE в Лондоне росла более чем на 5% относительно уровня закрытия предыдущих торгов — до $31,14 за баррель.

Позднее цена на нефть данной марки замедлила рост и вновь опустилась ниже отметки $31 за баррель.

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