Москва, , 19:51 — REGNUM Выделить 5 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов РФ поручил президент России Владимир Путин. Соответствующий документ был опубликован 8 мая на сайте главы государства.

Поручение было сделано по итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, которое состоялось 24 апреля. Президент России поручил правительству обеспечить направление дополнительных ассигнований из федерального бюджета страны для осуществления централизованной закупки автомобилей скорой помощи для нужд субъектов РФ, ФМБА России, а также Управления делами президента РФ.

Срок исполнения поручения установлен до 22 мая. Такая мера должна повысить оперативность и доступность медицинской помощи, в особенности для жителей малых городов, сёл и деревень.

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