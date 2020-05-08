Москва, , 18:43 — REGNUM Для того, чтобы развивать направление туризма в условиях восстановления экономики в период после пандемии, необходимо подогревать туристический интерес к внутрироссийскому направлению. Об этом заявила генеральный директор туристической компании Planeta-top Элеонора Евдокимова.

«Что необходимо для реализации предложения президента РФ Владимира Путина? Я думаю, что в первую очередь необходимо подогреть интерес туристов к направлению «Россия» как таковому. Очень у многих сидит в голове, что заграница лучше, хотя они не пробовали путешествовать по нашей стране. Мое мнение, что текущая ситуация вынудит многих протестировать отдых в нашей стране, и, конечно, главное, чтобы родина не подвела! Во-вторых, необходимо желание бизнесменов и инвесторов вкладываться в туризм в нашей стране. Было бы неплохо, если бы и государство могло помочь субсидиями на развитие главных туристических регионов», — сказала Евдокимова.

Она перечислила список проблем в туристической отрасли, которые требуют решения в первую очередь: «Во-первых, мало рекламы и маркетинга отдыха в России. Во-вторых, низкий уровень гостиниц в некоторых регионах, либо небольшой выбор хороших. Что можно делать уже сейчас, пока остается режим самоизоляции? Оценить вопрос финансовых вложений. Какая помощь нужна от государства? Сейчас стоит изучить рынок и понять, какого продукта не хватает, наметить план, в том числе и финансовый».

Евдокимова допустила возможность прямого субсидирования на строительство объектов, но отметила, что необходимо направлять их тем компаниям, которые имеют опыт в туризме: «Также нужна социальная реклама регионов, а также нужно непосредственно облагородить сами регионы, отметить, где нужен ремонт, новая инфраструктура. Конечно, отели хорошего уровня — это всегда дорого. Главная проблема в курортах на море — там действительно отдыхать всегда было дороже, чем, допустим, в той же Турции, при том, что последняя еще и дает опцию «все включено». В остальных регионах можно найти базы отдыха по доступным ценам, и отдых может выйти дешевле, чем за границей».

Специалист напомнила и о таком пункте, как экономия на перелете: «Например, провести выходные в городах Золотого кольца, конечно, будет дешевле, чем слетать в ту же Ригу, и, конечно, дорога займет меньше времени — по крайней мере, из Москвы. Крупные города ещё привлекают, а в регионах либо очень дорого, либо такой сервис, что никто туда не хочет ехать. Во многих регионах ужасный гостиничный фонд».

Она призвала «поднимать уровень туризма и сервиса» совместно со всеми участниками рынка: «Первично проблема лежит в образовании и получении знаний — институты туризма в стране действительно слабые. Планировать строительство новых объектов по принципу той же Красной Поляны в Сочи — там действительно к Олимпийским играм построили отели европейского уровня, на курорт в сезон сложно попасть. Далее — поднимать спрос, делать больше рекламы регионов, в том числе в популярных источниках — соцсетях, делать саму идею съездить на крупнейшее озеро в мире более модной, нежели поехать в Париж, например. Я уверена, что поэтапно это достижимые цели».