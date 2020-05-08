Калуга, 8 мая 2020, 18:23 — REGNUM В Калуге 8 мая ООО «Мануфактуры Боско» безвозмездно направили медицинским учреждениям региона первую партию защитных костюмов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
К пошиву одежды для медиков на калужской фабрике приступили в апреле. Защитный комплект состоит из халата, шлема и бахил, при этом он может подвергаться обработке до ста раз. Врио губернатора Владислав Шапша поблагодарил руководство компании за инициативу:
В ходе посещения фабрики В ООО «Мануфактуры Боско» Владислав Шапша также принял участие в посадке на территории предприятия саженцев черешни в рамках традиционного для «Боско» фестиваля «Черешневый лес».
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