Киев, , 17:22 — REGNUM Тариф на электрическую энергию для населения Украины останется неизменным до конца 2020 года, несмотря на все заявления политиков, заявила сегодня, 8 мая, врио министра энергетики Ольга Буславец во время совещания по выполнению решений Антикризисного энергетического штаба.

Чиновник призвала политиков «не беспокоить общество» заявлениями о возможном подорожании электроэнергии.

«Есть разные заявления… но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене», — сказала Буславец.

ИА REGNUM напоминает, что ранее врио минэнерго Украины заявила, что значительный профицит электрической энергии будет сохранятся «в ближайшие годы», поэтому вопрос импорта электроэнергии из других стран «не актуален».

В начале апреля крупнейшая мировая сталелитейная компания ArcelorMittal заявила, что ее металлургические заводы в Европе платят за электроэнергию в два-три раза дешевле, чем предприятия на Украине.

Читайте развитие сюжета: На Украине появились платные камеры для заключенных в СИЗО