Москва, , 16:21 — REGNUM Регулятор ожидает пик просрочки по кредитам во второй половине 2020 года или в начале следующего года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Пик просрочки мы ожидаем где-то во второй половине этого года, когда это будет уже видно, может быть, в начале следующего года. Пока просрочка увеличилась не сильно», — заявила Набиуллина.

Она отметила, что значимого влияния на капитал банков, на устойчивость банков регулятор не ожидает — как минимум у банков есть запас капитала, буферы, которые по мере необходимости могут быть использованы, в том числе по потребительским кредитам.

«Те явления, которые пока происходят, ещё не отразились полностью на цифрах. Мы в полной мере ещё не можем увидеть их из балансов банков. Во-первых, происходят реструктуризации кредитов, и мы дали послабления разного рода, которые позволяют растянуть время признания убытков для банков. Часть заёмщиков вернутся в нормальный график платежей и, возможно, не надо даже будет создавать дополнительные резервы. Но это нужно будет оценить со временем», — указала председатель Банка России.