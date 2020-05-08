Бишкек, , 16:18 — REGNUM Благодаря выделенному правительством России финансированию Всемирная продовольственная программа ООН продолжит оказание продовольственной помощи наиболее уязвимым семьям в Киргизии. Об этом сообщает представительство ВПП ООН в республике.

В мае 2020 года нуждающиеся киргизстанцы, проживающие в Нарынской, Таласской, Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях получат более тысячи тонн продовольствия — обогащенной пшеничной муки и растительного масла.

Более 30 тысяч жителей Киргизии, проживающих за чертой бедности, получат трехмесячный продовольственный рацион из 150 килограммов пшеничной муки и 15 литров масла на семью.