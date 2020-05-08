Киев, , 16:22 — REGNUM Без голосования Верховной радой во втором чтении за т. н. «антиколомойский» законопроект Украина не может начать переговоры с МВФ, заявил 8 мая министр финансов страны Сергей Марченко.

Министр, согласно информации украинских СМИ, сделал свое заявление в ходе заседания финансового комитета парламента.

«Без голосования за этот законопроект дальнейшие переговоры с МВФ невозможны», — подчеркнул он.

Означает ли это заявление, что МВФ выделит Украине кредит после голосования без дополнительных условий, Марченко не уточнил.

Вместе с тем чиновник добавил, что Киев сейчас рассчитывает на «короткую» программу финансирования stand-by на 1,5 года и 5 млрд долларов.

ИА REGNUM напоминает, что профильный комитет закончил подготовку т. н. «антиколомойского» законопроекта, Рада может рассматривать документ уже не следующем внеочередном заседании, ориентировочно 13 мая.