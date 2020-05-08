Рига, , 16:06 — REGNUM Рынок аренды жилья в Латвии снизился на 5%. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, заявила ассоциированный директор компании Colliers International Агия Вердина в ходе дискуссии «Рынок жилья — цены, предложения, тенденции», организованной банком Luminor.

«И хотя существует ощущение значительного снижения, статистика свидетельствует, что рынок аренды жилья упал всего на 5%», — сказала Вердина.

По ее словам, в один момент на рынке страны оказалось примерно 2500 квартир, ранее ориентированных на краткосрочную аренду для туристов. Когда их владельцы осознали, что из-за пандемии в этом году туристического сезона не будет, они стали предлагать более долгосрочную аренду, вплоть до следующего лета, заметила Вердина.

Специалисты полагают, что в следующем году краткосрочная аренда восстановится, отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.