Москва, , 15:54 — REGNUM Ключевую ставку процента Банк России может опустить сразу на 1%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Что касается нашего шага по ключевой ставке, я хочу вам сказать, что и на последнем заседании совета директоров мы рассматривали возможность снижения ставки на 100 базисных пункта», — заявила Набиуллина.

«Я допускаю, что если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 базисных пунктов также будет рассматривать, безусловно, в числе других альтернатив. И принимая решения, мы, как всегда, будем оценивать весь комплекс факторов, всю текущую ситуацию, наши прогнозы по динамике экономики и инфляции, и в том числе будем учитывать и оценивать, как финансовая система, банки могут адаптироваться к большим изменениям ключевой ставки, учитывая, что у них большая доля и кредитов, и депозитов выданы или получены по фиксированным ставкам», — пояснила она.