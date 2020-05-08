Москва, , 15:43 — REGNUM Чтобы избежать проблем с ликвидности в секторе коммерческих банков, регулятор введёт долгосрочные операции РЕПО (купли ценных бумаг у банков с обратной продажей через определённый срок). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Чтобы эти дисбалансы не ограничивали способность банков к реструктуризации текущих кредитов и выдачи новых, долгосрочных кредитов, мы временно вводим более длительные по сроку инструмент рефинансирования — долгосрочные операции РЕПО планируется осуществлять на сроки 1 месяц и 1 год. Аукционы будут проводиться один раз в месяц, принять участие в них смогут все кредитные организации, уже имеющие возможность в настоящее время совершать операции РЕПО с Банком России», — заявила Набиуллина.

По её словам, ещё до пандемии наблюдался растущий дисбаланс активов и пассивов по срочности: происходит рост долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов до одного года.

«Последние месяцы такая тенденция усилилась за счёт того, что компании и федеральное казначейство стали размещать свои депозиты в банках на более короткие сроки. Дисбаланс может дальше усилиться в результате того, что банки предоставляют гражданам и бизнесу кредитные каникулы», — указала Набиуллина.

По долгосрочным операциям планируется принимать самые надёжные активы — ОФЗ и облигации субъектов РФ и муниципальных образований с наивысшим кредитным рейтингом. При этом приниматься будут любые выпуски ОФЗ, не только новые. Ставка РЕПО будет плавающей — следовать за ключевой ставкой.