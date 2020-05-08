Москва, , 15:32 — REGNUM Отток средств с банковских депозитов сменился определённым притоком. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Ситуация с вкладами населения в апреле улучшилась. Если в марте у нас был небольшой отток — около 1%, — то, по предварительным данным, по итогам апреля прирост средств на счетах физлиц составил около 0,8%», — заявила Набиуллина.

Однако одновременно сократились средства организаций на 1,4%.

«Это снижение было скомпенсировано госсредствами», — отметила она.

В то же время Банк России фиксирует снижение объёмов кредитования в российской экономике.

С одной стороны, это связано с рисками, которые учитывает сам банковский сектор, а также, вероятно, с поведением заёмщиков, которые учитывают возросшую неопределённость собственных доходов, указала Набиуллина.