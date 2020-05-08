, 15:27 — REGNUM В России сложились благоприятные для размещения государственного долга условия на рынке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Государственный долг находится на низком, по сравнению с другими странами, уровне. Долг федерального правительства составляет 12,4% ВВП, совокупный долг федерального и регионального правительств — 13,8% ВВП за вычетом межбюджетного долга. Доля ОФЗ в балансах банков находится на уровне примерно 4%, что сопоставимо и даже ниже, чем в США, в среднем по Еврозоне и большинстве стран Восточной Европы. При том что в этих странах небанковский финансовый сектор играет значительно более весомую роль в финансировании экономики, чем у нас», — заявила Набиуллина.

«То есть пространство для манёвра у России есть. Конечно, оно небезграничное и использовать его надо аккуратно», — подчеркнула она.

Она отметила, что доходность ОФЗ после снижения ключевой ставки Банком России продолжили снижаться и практически вернулись к минимумам февраля.

«Минфин в последнюю неделю успешно размещает облигации государственного долга — иностранные инвесторы во второй половине апреля продолжили умеренно увеличивать свои вложения», — указала она.

«Их доля остаётся стабильной — около 31%. Интерес инвесторов к нашему рынку связан с тем, что в нашей стране в связи с ответственной макроэкономической политикой, которая проводилась в последние годы, есть пространство для поддержки экономики через бюджетную политику, в том числе благодаря механизму бюджетного правила», — пояснила Набиуллина.