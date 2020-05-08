Пенза, , 15:22 — REGNUM В Пензенской области предприятия из-за сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции перепрофилировали и освоили производство новой продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, на предприятии «Моторные технологии» разрабатывали и производили моечное оборудование для промышленной очистки деталей. В кратчайшее время здесь запущено производство бесконтактных механических диспенсеров для антисептиков, около 500 штук уже поставили в регионы страны. В компании планируют увеличить производство до 2 тыс. единиц в месяц.

В акционерном обществе ПО «Компрессорные машины» разработали модульную компрессорную кислородную станцию для обеспечения медучреждений кислородом.

На предприятии «Костагрупп», производящем оборудование для пищевой промышленности, перепрофилировали производство под выпуск антисептических и дезинфицирующих средств. Объем выпускаемой продукции составляет 5,5 тыс. литров готового продукта в сутки.

Предприятия легкой промышленности, индивидуальные предприниматели перешли на пошив средств индивидуальной защиты (масок, комбинезонов, халатов, нарукавников и другой защитной одежды).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе более 20 предприятий подключились к этой работе. Организованы производства по пошиву индивидуальных средств защиты — марлевых повязок и масок из нетканых материалов, халатов, нарукавников и другой необходимой для обеспечения инфекционной безопасности одежды.

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