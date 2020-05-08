Москва, , 15:10 — REGNUM В российской экономике всё ещё продолжают действовать проинфляционные факторы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Данные об инфляции и инфляционных ожиданий подтверждают наши предположения: на инфляцию всё ещё продолжают воздействовать разовые проинфляционные факторы, в результате чего годовая инфляция ускорилась с 2,5% в марте до 3,1% в апреле», — заявила Набиуллина.

Но недельные данные дают всё больше сигналов, что действие этих факторов начинает угасать.

«Рост цен на неделе 21−27 апреля составил 0,15%. Это минимальное значение с середины марта, хотя по-прежнему выше траектории, соответствующей нашей цели 4%», — подчеркнула она.

Инфляционные ожидания к концу апреля стабилизировались после повышения в конце марта. Риски вторичных эффектов, связанных с разовыми проинфляционными факторами, регулятор продолжает оценивать как низкие.