Москва, , 15:05 — REGNUM На торгах в Европе 8 мая нефть марки Brent торгуется в плюсе на 1,76%. За баррель нефти дают $29,86, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Нефтяной рынок позитивно отреагировал 7 мая на новость о возобновлении переговоров между США и Китаем. В переговорах участвовали вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин.

Они обсудили вопрос реализации соглашения первой фазы торговой сделки и договорились создать для этого благоприятные условия и атмосферу.

Активность на нефтяном рынке остается низкой. Участники рынка ожидают выхода отчета по рынку труда в США.

Прогнозируется, что в апреле безработица повысилась до 16%, рабочих мест сократилось на 16 млн, а рынок готов к сокращению рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 20 млн.

Поэтому очень важно, как на отчет отреагирует доллар США. В целом техническая картина благоприятная, чтобы продолжить рост в направлении $35 за баррель», — считает эксперт.

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