Симферополь, , 14:57 — REGNUM В Крыму в этом году возможен только внутренний туризм. Об этом 8 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«При благоприятной эпидемиологической обстановке в Крыму в этом году возможен только внутренний туризм. Другого пути нет. Вероятность проведения нормального курортного сезона сегодня очень низка», — отметил глава региона.

По его словам, из-за неопределенности со сроками карантина в российских регионах, межсубъектовой миграции туристов ждать не стоит.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике зарегистрировано 177 случаев заражения SARS-CoV-2. С 12 мая на полуострове вводится обязательный масочный режим в общественных местах, режим самоизоляции продлили до 18 мая.

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