Уфа, , 14:56 — REGNUM Завод по переработке природного камня за лето восстановят в Башкирии. Об этом сообщил глав республики Радий Хабиров во время рабочей поездки в Абзелиловский район республики, 8 мая передает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, Радий Хабиров посетил предприятие, которое находится в деревне Тирменово. Его образовали еще в 1999 году. Но вскоре оно было признано банкротом. А с 2014 года его в аренду взяла коммерческая фирма, которая обрабатывает гранит и мрамор.

По словам арендатора, в производственных помещениях нет отопления и не проведен газ. К тому же здесь течет кровля. А так как для работы нужен регулярный цикл водооборота, то осуществлять деятельность при температуре ниже нуля не представляется возможным. Именно поэтому предприятие останавливает производство в зимние месяцы.

По словам главы Абзелиловского района Ильдара Нафикова, в администрации района уже создан проектный офис по восстановлению полноценной работы этого предприятия. Если производство заработает в полную силу, то на нем будет создано около 50 рабочих мест.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в республике есть потребность в изделиях из гранита и мрамора, поскольку реализуются программы по благоустройству территорий и парков. Правительство региона специально повышает спрос на такие изделия, чтобы подобные предприятия могли работать.

Радий Хабиров отметил, что за летние месяцы на заводе будет сделан ремонт и это место может стать хорошим промышленным кластером.

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