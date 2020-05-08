Москва, , 14:42 — REGNUM Дилеры немецкой автокомпании Mercedes-Benz в России приступили к приёму заказов на «заряженную» модификацию кроссовера GLE Coupe нового поколения стоимостью от 7 млн 680 тыс. рублей. Об этом сообщает портал Wroom.ru.

Новинка под названием Mercedes-AMG GLE 53 Coupe поступит в продажу летом 2020 года.

В качестве силового агрегата в авто установлен 435-сильный шестицилиндровый бензиновый двигатель рабочим объемом три литра. Мотор имеет турбонаддув и дополнительный электрический нагнетатель. Агрегат сочетается с 9-скоростной автоматической коробкой передач и приводом 4×4 с муфтой подключения передней оси.

До «сотни» кроссовер может разогнаться за 5,3 секунды.

Ранее стало известно, что немецкая компания Mercedes-Benz планирует выпустить для автомобильного рынка КНР обновленные седаны CLS, базовая версия которых будет оснащена 1,5-литровым движком.

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