Москва, , 14:39 — REGNUM По итогам первых трех месяцев 2020 года общее вознаграждение ключевых руководящих сотрудников ВТБ составило 1 млрд рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности кредитного учреждения.

«Совокупное вознаграждение ключевых руководящих сотрудников за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, составило 1,0 млрд рублей», — говорится в отчетности.

Ключевые руководящие сотрудники — это члены высшего руководства, входящие в состав правления и наблюдательного совета банка.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчётности финансовых организаций за январь-сентябрь 2019 года, государственные банки увеличили вознаграждения топ-менеджерам в три — шесть раз.

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