Екатеринбург, , 14:05 — REGNUM По результатам продаж первого квартала 2020 года на рынке Уральского федерального округа лидирует модель Lada Granta. Об этом 8 мая сообщается на сайте «Автостат Инфо».

С января по март на региональном автомобильном рынке было куплено 2866 новых Lada Granta, в то время как год назад дилерам марки удалось продать только 2458 моделей.

На втором месте по продажам в СФО модели Lada Vesta. За отчётный период их приобрели 2793 жителя региона — на 1,5% больше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает модель KIA Rio с результатом продаж 2366 единиц (+25%).

На четвёртом и пятом местах данного рейтинга разместились соответственно Hyundai Creta (1931 ед.; +58%) и Toyota RAV4 (1465 ед.; +89%).

Напомним, в марте текущего года на автомобильном рынке УФО было продано 14 700 новых легковых автомобилей, что на четверть больше количества машин, проданных в марте 2019 года.

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