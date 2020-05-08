Киев, , 14:01 — REGNUM Минфин Украины сегодня, 8 мая, выпустил заявление относительно новых условий получения кредита от МВФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство подчеркивает, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы (сейчас предлагается 1,5 года, а было — 3), а вот объем кредитования не изменится.

Также министерство подчеркивает, что МВФ изменил подходы к продолжительности программ со всеми странами, а не только с Украиной — «в связи с масштабным финансово-экономическим кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 и общей экономической неопределенностью относительно продолжительности и интенсивности последствий пандемии».

В заключение в Киеве подчеркнули, что переговоры с МВФ продолжаются и вопрос о модальности программы «еще дискутируется».

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно, что в результате переговоров Украина и МВФ отказались от программы расширенного финансирования и вернулись к сотрудничеству в рамках краткосрочного механизма stand-by.