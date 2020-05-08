Москва, , 13:34 — REGNUM В целом приведенные данные о снижении оборота российского малого бизнеса в два раза, соотносятся с реальностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО Константин Симкин.

«Единственное, если брать медицинскую сферу, то онлайн-кассы не учитывают страховых пациентов по ДМС, потому что расчеты по ДМС происходят в безналичном виде, соответственно, по кассам они не проходят, они проходят по бухгалтерии. Учитывая это, в медицинской сфере падение оборота значительно больше.

Сейчас сложно прогнозировать, что будет с бизнесом дальше, потому что еще нет понимания, сколько продлится режим самоизоляции, но понятно, что будет тяжелый и длительный выход.

С моей точки зрения, многие представители малого и среднего бизнеса уже не смогут вернуться к работе. Перспективы у бизнеса достаточно сложные, учитывая, что меры поддержки государства трудно получаемы.

Еще необходимо принимать во внимание, насколько сохранится платежеспособность населения к тому моменту, когда режим самоизоляции закончится.

Тем не менее история показывает, что на месте руин строятся новые города, так и бизнес, так или иначе, ждёт период возрождения. Вопрос только, как долго и тяжело он будет проходить», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ИТ-компании «Эвотор», в России в апреле 2020 года оборот малого и среднего бизнеса упал более чем в два раза.

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