Москва, 8 мая 2020, 13:17 — REGNUM Развитию туристического бизнеса в России мешает недостаточное количество доступного и нормального гостиничного фонда, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 8 мая корреспонденту ИА REGNUM.
Также Хестанов отметил, что авиакомпании в России очень много платят за парковку самолётов. Причём, как подчеркнул экономист, есть информация, что отогнать самолет на парковку в Ирландию порой обходится российским авиакомпаниям дешевле, чем парковать судно в Москве.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что простаивающие мощности транспортной отрасли необходимо эффективно ориентировать на запросы внутреннего рынка, и в частности ориентировать их на развитие внутреннего туризма.