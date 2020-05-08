Москва, , 13:17 — REGNUM Развитию туристического бизнеса в России мешает недостаточное количество доступного и нормального гостиничного фонда, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 8 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«В РФ работа гостиничного бизнеса регулируется очень жёстко, — сказал Хестанов. — Главная проблема в том, что российские отельеры несут большие издержки, чем немецкие. В Германии регулирование довольно мягкое. Соответственно такого количества проверяющих, как у нас, там нет. Это общая беда всего российского бизнеса — административная рента. Издержки, которые несёт любой предприниматель просто для того, чтобы вести бизнес. Причём это совсем не означает взятки. Избыточные требования. Кроме того, в России дорогой и плохой транспорт. У нас очень дорогие авиаперелеты, что опять-таки объясняется избыточным регулированием, а кроме того, монополизмом и отсутствием конкуренции».

Также Хестанов отметил, что авиакомпании в России очень много платят за парковку самолётов. Причём, как подчеркнул экономист, есть информация, что отогнать самолет на парковку в Ирландию порой обходится российским авиакомпаниям дешевле, чем парковать судно в Москве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что простаивающие мощности транспортной отрасли необходимо эффективно ориентировать на запросы внутреннего рынка, и в частности ориентировать их на развитие внутреннего туризма.