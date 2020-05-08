Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Возможность возобновления работы торгово-развлекательных центров Тбилиси обсудили бизнес-омбудсмен Грузии Михаил Даушвили и глава департамента инспектирования условий труда Бека Перадзе с владельцами ТРЦ в режиме видеоконференции. Об этом 8 мая сообщает агентство Report со ссылкой на аппарат омбудсмена.

Как рассказали журналистам, стороны договорились, что инспекторы труда проверят торговые центры. На основании проверок для ТРЦ выдадут рекомендации, которые позволят воспрепятствовать распространению коронавируса.

Напомним, в Грузии с 11 мая будет разрешено работать владельцам магазинов, имеющим собственный выход на улицу, если они не торгуют одеждой или обувью. Запрет на работу торговых центров сохраняется.

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