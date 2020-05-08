Калининск, , 13:51 — REGNUM Калининский завод резиновых изделий в Саратовской области освоил производство латексных перчаток, информирует региональное министерство промышленности и энергетики.

Сейчас ведутся работы по производству опытно-промышленной партии. Начало серийного производства запланировано на конец мая 2020 года. Ориентировочно выпуск на начальном этапе составит от пяти до семи тыс. пар в сутки. После выхода на проектную мощность производительность составит порядка 12−14 тыс. пар в сутки. С учетом плана производства на 2020 год выпуск латексных перчаток будет на уровне 100−120 тыс. пар ежемесячно.

Предприятием направлен пакет документов, необходимый для получения регистрационного удостоверения на медицинское изделие. Данная продукция в будущем может распространяться не только через торговые сети, но и через аптеки, а также использоваться в медицинских учреждениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 8 мая зарегистрировано 950 случаев коронавируса с момента эпидемии, за сутки новые положительные результаты выявили у 74 человек.

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