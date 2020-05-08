Москва, , 12:53 — REGNUM Вся поддержка государства направлена именно на сохранение занятости трудящихся в России. То есть это не помощь конкретно предприятиям малого и среднего бизнеса, а прежде всего людям, работающим на этих предприятиях, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин.

«Уже было предпринято два пакета мер поддержи малого бизнеса. По поручению президента РФ Владимира Путина в первом пакете предложен ряд мер. Во-первых, с 1 апреля снижены страховые взносы в два раза. За май всё, что выше МРОТ, предприятия будут оплачивать не 30% взносов, а 15%.

По предварительным данным, это экономит малому и среднему бизнесу 200 млрд рублей в год. Сейчас в тяжелое время бизнесу есть на что потратить эти деньги.

Во-вторых, были остановлены все проверки, кроме касающихся жизни и здоровья людей, в том числе и налоговые проверки.

В-третьих, плата за аренду государственного и муниципального имущества до конца 2020 года не будет оплачиваться. Оплата начнется в 2021 году равными частями, причем в ряде регионов России она еще и снизится.

В-четвертых, кредиты под ноль тем малым предприятиям, которые считают, что им нужно для сохранения сотрудников взять кредит в банке под 0%. Открывается кредитная линия в размере 12 тыс. 130 на одного человека, и они могут пользоваться беспроцентными деньгами год.

Эта мера во втором пакете мер поддержки пострадавшим отраслям экономики была расширена. Мера достаточно популярная, потому что те, кто видит перспективу в бизнесе, они стараются сохранить работников, которые в нём задействованы.

Кроме того, во втором пакете были предложены субсидии малым предприятиям, которые сохраняют 90% сотрудников. Выплаты уже начнутся с 18 мая.

Подчеркну, что все эти льготы предоставляются только пострадавшим отраслям, которые определило правительство РФ (их 11). Помощь государства получат только четверть предприятий малого и среднего бизнеса (25%).

Все ранее предпринятые государством меры поддержки правильные, но недостаточные. Именно поэтому президент РФ поручил разработать дополнительные меры. Тем более что временный простой предприятий удлиняется до 31 мая. Соответственно, разрабатываются не только дополнительные меры, но и национальный план по выходу из кризиса.

Есть отрасли, которые после завершения карантина по коронавирусу понесут значительные потери или даже обанкротятся (например, рестораны, транспортные компании, торговые центры). Если они работали на кредитах, то у них тяжелая ситуация и, скорее всего, они не выживут.

Те предприятия, которые меньше привлекали кредитных ресурсов, конечно, понесут потери, сократят численность сотрудников, но через некоторые время смогут восстановиться и продолжить работать дальше.

Мы очень надеемся, что государство, во-первых, поддержит платежеспособный спрос, а во-вторых, не будут урезаны заказы и инвестиционные программы государственных корпораций. Это был главный посыл малого бизнеса в письме к правительству РФ от четырех бизнес-объединений», — высказал свое мнение Александр Калинин.

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