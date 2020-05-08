Воронеж, , 12:31 — REGNUM В Воронеже, несмотря на пандемию коронавируса и пока ещё действующий режим самоизоляции, решили не отменять традиционные отключения горячей воды в рамках подготовки к отопительному сезону. График отключений опубликован на сайте мэрии Воронежа.

«В соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 29.11.2019 года № 1147 «О мероприятиях по подготовке теплоэнергетического хозяйства городского округа город Воронеж к отопительному периоду 2020−2021 годов и временном отключении горячего водоснабжения» в мае на территории Воронежа будут вестись плановые работы по подготовке теплоэнергетического хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду. Данные виды работ необходимы для подготовки объектов теплоэнергетического хозяйства к отопительному сезону и обеспечения его бесперебойной работы. В ряде случаев возможны незначительные расхождения и корректировки сроков работ, вызванные объективными причинами», — говорится в сообщении на сайте мэрии Воронежа.

Уже с 12 мая несколько десятков жилых домов в разных районах Воронежа останутся без воды, срок отключения — около двух недель.

Между тем, в Москве городские власти приняли решение о переносе плановых ремонтных и профилактических работ в связи с пандемией коронавируса.

На данный момент решение о снятии режима самоизоляции в Воронежской области не принято, с 12 мая в регионе вводится масочный режим, который, как ранее заявил губернатор Александр Гусев, режима самоизоляции не отменяет.

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