Воронеж, 8 мая 2020, 12:31 — REGNUM В Воронеже, несмотря на пандемию коронавируса и пока ещё действующий режим самоизоляции, решили не отменять традиционные отключения горячей воды в рамках подготовки к отопительному сезону. График отключений опубликован на сайте мэрии Воронежа.
«В соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж
Уже с 12 мая несколько десятков жилых домов в разных районах Воронежа останутся без воды, срок отключения — около двух недель.
Между тем, в Москве городские власти приняли решение о переносе плановых ремонтных и профилактических работ в связи с пандемией коронавируса.
На данный момент решение о снятии режима самоизоляции в Воронежской области не принято, с 12 мая в регионе вводится масочный режим, который, как ранее заявил губернатор Александр Гусев, режима самоизоляции не отменяет.
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