Москва, , 12:29 — REGNUM В мае 2020 года объём недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся, ожидается на уровне 190,1 млрд рублей. Такие прогнозы сделали в Министерстве финансов РФ.

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При этом, по данным ведомства, по итогам апреля суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма составило 3 млрд рублей.

«Совокупный объём средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 193,1 млрд рублей», — говорится в сообщении федерального ведомства.

В Минфине уточнили, что операции будут проводиться в период с 13 мая 2020 года по 4 июня 2020 года. Ежедневный объём продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 11,4 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, федеральное казначейство по распоряжению Минфина РФ в 2019 году купило на внутреннем рынке $20,7 млрд, €18,5 млрд и £3,6 млрд за счёт средств федерального бюджета. Покупки осуществлялись по бюджетному правилу на дополнительные нефтегазовые доходы.

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