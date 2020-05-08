Алма-Ата, Казахстан, , 12:21 — REGNUM Холдинг TAV Airports Holding совместно с консорциумом VPE Capital купил международный аэропорт Алма-Аты за $415 млн, сообщили в пресс-службе холдинга.

Компания подписал договор купли-продажи объекта. Доля холдинга составит не менее 75%. Международный аэропорт Алма-Аты стал пятнадцатой воздушной гаванью в портфеле турецкого холдинга.

В компании считают, что у аэропорта есть потенциал роста. Холдинг намерен использовать свои наработки при модернизации казахстанского актива.

Напомним, 12 ноября 2019 года министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов заявил, что аэропорт Алма-Аты планирует купить компания из Турции.

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