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Меры поддержки в условиях COVID-19: уточнения от ЦБ — все новости

8 мая председатель Банка России Эльвира Набиуллина проводит очередную еженедельную пресс-конференцию «Текущая ситуация и стабилизационные меры». Глава ЦБ РФ в режиме реального времени расскажет о макроэкономической ситуации в России и реализации мер по снижению влияния противоэпидемических мер на финансовый сектор и доходы населения.

Эпидемия коронавируса приводит к росту проблемных кредитов у коммерческих банков. По оценке Центрального банка, уже сейчас в России порядка 19 трлн рублей, то есть треть всего объёма выданных кредитов, приходится на наиболее уязвимых заёмщиков. Как отмечала ранее Эльвира Набиуллина, рост нагрузки на банковский сектор в связи с программами поддержки заёмщиков влечёт серьёзные риски для российской финансовой системы.