Сеул, , 11:49 — REGNUM В 2020 году среднегодовая заработная плата сотрудников государственных предприятий Южной Кореи составила 38,09 млн вон (~$31 200). Об этом сообщает KBS со ссылкой на портал по поиску работы Alio.

Согласно исследованию, в котором анализировалась заработная плата сотрудников 36 государственных предприятий, среднегодовой показатель вырос на 2,3% в годовом исчислении.

Известно, что в 12 из 36 компаний зарплата сотрудников превышала отметку в 40 млн вон (~$32 800). Среди них Incheon International Airport Corporation (45,89 млн вон, ~$37 600), Korea Western Power (45,13 млн вон, ~$37 тыс.), Korea Southern Power (42,76 млн, ~$35 тыс.).

Самые высокие средние зарплаты были зафиксированы у сотрудников Korea Racing Authority (89,7 млн вон, ~$73 500), Korea National Oil Corporation (89,42 млн вон, ~$73 300), Korea Gas Corporation (89,19 млн вон, ~$73 100), KEPCO E&C (88,11 млн вон, ~$72 200), Korea Appraisal Board (87,29 млн вон, ~$71 500).

Отмечается, что самые высокие зарплаты среди представителей мужского пола получают сотрудники Korea Broadcast Advertising Corporation (96,37 млн вон, ~$79 тыс.), а среди представительниц женского пола — сотрудницы Korea Minting, Security Printing & ID Card Operating Corporation (79,07 млн вон, ~$64 800).