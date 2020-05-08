Москва, , 11:22 — REGNUM Список подержанных моделей авто класса премиум по цене до 1 млн рублей с самым большим размером транспортного налога составили автоэксперты Autonews.ru.

В данный список попали: BMW X6 2011 года, BMW M3 2002 года, Mercedes-Benz G-Class 2000 года, Mercedes-Benz CLS 2007 года, Lexus GX 470 2004 года, Volvo XC90 2006 года, Porsche Cayenne 2007 года, Jeep Grand Cherokee 2011 года, Land Rover Range Rover 2008 года, Jaguar XJ 2005 года, Cadillac Escalade 2008 года, Infiniti QX56 2008 года и Audi A8 2013 года выпуска.

Размер транспортного налога, который приходится выплачивать ежегодно за модели, попавшие в список, составляет от 40 тыс. 500 рублей до 61 тыс. 350 рублей. Однако за более мощные версии перечисленных моделей придется заплатить больше. Например, сумма транспортного налога на Land Rover Range Rover 2008 года с мотором мощностью 510 л. с. составит 76 500 рублей. При этом, как отмечают автоэксперты, ставка налога на эти автомобили явно завышена.

Ранее эксперты назвали модели авто, которые легче всего продать на вторичном авторынке России. Так, рейтинг пятилетних моделей возглавила Kia Rio.

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