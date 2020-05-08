Рига, , 11:17 — REGNUM Члены правительства Латвии согласились вложить в основной капитал АirBaltic 250 млн евро. Об этом пишет в пятницу, 8 мая, портал LSM.

По данным журналистов, если это произойдёт, доля государства в компании АirBaltic увеличится с 80,05% до 91%. Согласие на сделку должна дать Еврокомиссия.

Отмечается, что «инъекции в капитал» необходимы для выживания авиакомпании и не превысят объём убытков, вызванных пандемией.

На данный момент капитал авиакомпании, деятельность которой из-за режима карантина почти остановлена, составляет 256 473 млн евро. Решение о возобновлении полётов пока не принято. В 2019 году убытки авиакомпании составили 7,7 млн евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.