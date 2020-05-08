Москва, , 11:15 — REGNUM В России в апреле 2020 года оборот малого и среднего бизнеса упал более чем в два раза (на 54%) по сравнению с тем же периодом 2019 года. Такие данные представила ИТ-компания «Эвотор».

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Наиболее сильно пострадали в апреле фитнес-центры — выручка упала на 90%, магазины одежды и обуви (на 88% и 87%), салоны красоты — на 85%, стоматология — на 72%. Доходы турагентств снизились за месяц на 89%, мини-гостиниц — на 72%.

Магазины домашнего текстиля в апреле не досчитались 77% оборота, оптики ― 72%, магазины цветов ― 65%, ювелирные магазины ― 52%. Выручка столовых упала на 65%, пекарен ― на 43%, магазинов электроники — на 52%, стройматериалов ― на 51%.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделило Минэкономразвития 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах.

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