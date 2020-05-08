Москва, , 11:09 — REGNUM Совет Думы определил дату обсуждения третьего пакета мер поддержки граждан и бизнеса на фоне спада экономики из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

«Мы сделаем все возможное, чтобы законы были приняты быстрее», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Накануне в Госдуму правительство РФ внесло законопроект, предполагающий комплексную «донастройку» уже принятых мер поддержки. В частности, законопроектом предусматривается предоставление отсрочки по уплате административного штрафа субъектами малого и среднего предпринимательства до 180 дней (сейчас 60 дней), кроме того расширяется перечень сфер, на которые будет распространяться принцип «лицензия автоматом».

Ряд изменений касаются туристической деятельности, в том числе предусматривается возможность туристов вернуть уплаченные за туристский продукт деньги как от туроператора, так и от турагента или перенести тур на другой срок без доплаты. Кроме того, устанавливаются особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд пассажира и за провоз его багажа.

Для арендодателей государственного и муниципального имущества при обращении добросовестных арендаторов предлагается ввести обязанность заключать дополнительные соглашения, предусматривающие пролонгацию сроков договоров аренды до одного года, заключенных до введения в 2020 году на территории соответствующего региона России режима повышенной готовности, на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положений арендаторов, вместе с тем предлагается обязать арендодателей при обращении добросовестно исполнявшим свои обязанности арендаторов заключать соглашения о досрочном расторжении договоров аренды без штрафных санкций, а также необходимостью возврата обеспечительного платежа, предусмотренных договором аренды.

Предполагается также, что правительство расширит перечень государственных и муниципальных услуг, получить которые можно будет дистанционно.

Вводятся уточнения в законодательство о банкротстве, а также корректируются нормы об итоговой аттестации школьников. Законопроектом предлагается приостановить до 31 декабря 2021 г. действие норм о сроках проведения Всероссийской переписи населения.

Законопроектом предусматривается и право правительства РФ устанавливать исключения, позволяющие оказывать финансовую поддержу субъектам малого и среднего предпринимательства, в случае если они помимо основной деятельности также осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

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