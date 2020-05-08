Новосибирск, , 10:52 — REGNUM Многие компании отказались брать кредиты на выплату зарплаты даже в размере МРОТ и под 0%, но, скорее всего, по другой причине, чем указано в исследовании сервиса HeadHunter, считает доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления Татьяна Гениберг.

Напомним, согласно исследованию сервиса HeadHunte, 47% российских компаний отказались брать «нулевые» кредиты на выплату зарплат, в том числе из опасения, что по истечении определённого срока всё равно придётся оплачивать проценты.

Читайте также: Половина компаний в РФ отказалась от «нулевых» кредитов на выплату зарплат

«Сейчас выплачивать или позже — большой разницы не имеет. Зарплата сотрудникам — это постоянные издержки. А если выручки в этот период не было, то за счёт каких источников выплачивать эту зарплату? И дело не в размере процентов за такой кредит, а в том, что у компаний нет средств «накопленного жирка», чтобы нести такие расходы. Компании осознают, что у них нет средств для оплаты даже тела такого беспроцентного кредита. Получается, что, соизмерив риск потери специалистов с размером их зарплат при отсутствии деятельности и выручки, многие предприниматели выбирают путь сокращения сотрудников или предоставления им неоплачиваемых отпусков. Я даже слышу от некоторых компаний: «Мы честно предлагаем своим сотрудникам увольнение, потому что в таком случае они получат на бирже труда доход в течение 6 месяцев и этот доход напрямую зависит от размера последней зарплаты. Это будет честнее и гуманнее для наших людей. Таким образом, мы сохраним им доходы хотя бы в таком размере».

Во многом, конечно, сказывается не очень честная игра многих банков в последнее десятилетие, когда заёмщикам по потребительским кредитам обещали беспроцентные кредиты, а позже выяснялись и проценты, и немалый их размер. Поэтому собственники бизнесов тоже очень настороженно в этом плане относятся к кредитным организациям.

Часть малого бизнеса уже даже прекращает деятельность с намерениями в будущем открыться, когда ситуация изменится в лучшую сторону. Причина всё в том же — бремя постоянных расходов.