Новосибирск,
8 мая 2020, 10:52 — REGNUM Многие компании отказались брать кредиты на выплату зарплаты даже в размере МРОТ и под 0%, но, скорее всего, по другой причине, чем указано в исследовании сервиса HeadHunter, считает доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления Татьяна Гениберг.
Напомним, согласно исследованию сервиса HeadHunte, 47% российских компаний отказались брать «нулевые» кредиты на выплату зарплат, в том числе из опасения, что по истечении определённого срока всё равно придётся оплачивать проценты.
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«Сейчас выплачивать или позже — большой разницы не имеет. Зарплата сотрудникам — это постоянные издержки. А если выручки в этот период не было, то за счёт каких источников выплачивать эту зарплату? И дело не в размере процентов за такой кредит, а в том, что у компаний нет средств «накопленного жирка», чтобы нести такие расходы. Компании осознают, что у них нет средств для оплаты даже тела такого беспроцентного кредита. Получается, что, соизмерив риск потери специалистов с размером их зарплат при отсутствии деятельности и выручки, многие предприниматели выбирают путь сокращения сотрудников или предоставления им неоплачиваемых отпусков. Я даже слышу от некоторых компаний: «Мы честно предлагаем своим сотрудникам увольнение, потому что в таком случае они получат на бирже труда доход в течение 6 месяцев и этот доход напрямую зависит от размера последней зарплаты. Это будет честнее и гуманнее для наших людей. Таким образом, мы сохраним им доходы хотя бы в таком размере».
Во многом, конечно, сказывается не очень честная игра многих банков в последнее десятилетие, когда заёмщикам по потребительским кредитам обещали беспроцентные кредиты, а позже выяснялись и проценты, и немалый их размер. Поэтому собственники бизнесов тоже очень настороженно в этом плане относятся к кредитным организациям.
Часть малого бизнеса уже даже прекращает деятельность с намерениями в будущем открыться, когда ситуация изменится в лучшую сторону. Причина всё в том же — бремя постоянных расходов.
Я думаю, что сложная ситуация в нашей стране сохранится на достаточно долгий период, не менее чем год. Оживления стоит ожидать не ранее весны 2021 года. Стоит отметить необычность протекания такого кризиса, когда практически все компании были парализованы в деятельности. Остаётся надеяться на предпринимательский талант наших бизнесменов, их оптимизм и способность трансформировать бизнес в онлайн-среду».
Татьяна Гениберг