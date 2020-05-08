Нижний Новгород, , 10:51 — REGNUM Нижегородский арбитраж 15 июня 2020 года приступит к рассмотрению спора между двумя оборонными предприятиями России — заводом имени Свердлова и ГосНИИ «Кристалл», где в июне 2019 года прогремела серия взрывов. Завод требует с института свыше 18 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление к АО «ГосНИИ «Кристалл» поступило 27 апреля 2020 года. Сумма иска — 18 025 541,85 рубля. Подробности спора неизвестны.

В конце января 2020 года стороны пришли к мировому соглашению по другому делу, связанному с последствиями взрывов, прогремевших летом прошлого года. Руководство ГосНИИ «Кристалл» взяло на себя обязательства за 100 рабочих дней выполнить восстановление комплекса инженерно-технических средств охраны завода. Объект пострадал во время взрывов.

Также в марте 2020 года суд удовлетворил иск завода к НИИ о взыскании свыше 77,8 млн рублей долга и пени. Задолженность возникла в рамках исполнения государственного оборонного заказа от 19 декабря 207 года. Вердикт суда оспаривается ответчиком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за ЧП 1 июня 2019 года в домах и нежилых объектах Дзержинска, где базируется «Кристалл», вылетели стёкла в окнах. Пострадали сотни зданий, а свыше 100 горожан вынуждены были обратиться за медпомощью. Погибших в тот день удалось избежать.