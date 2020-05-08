8 мая 2020 | Время чтения 6 мин

Не нужно быть великого ума человеком, чтобы понять, с какого именно периода мы все можем ощутить дыхание кризиса, особенно если продолжить самоизоляцию экономики. Понятно, что месяц ограничений предприятия еще как-то переживут, переживали же почти полмесяца выходных из-за майских и еще почти полмесяца из-за новогодних праздников.

Галина Смирнова, , 10:37 — REGNUM Не нужно быть великого ума человеком, чтобы понять, с какого именно периода мы все можем ощутить дыхание кризиса, особенно если продолжить самоизоляцию экономики. Понятно, что месяц ограничений предприятия еще как-то переживут, переживали же почти полмесяца выходных из-за майских и еще почти полмесяца из-за новогодних праздников. Закупали так же продукты впрок, правда, не всё подряд и не под давлением паники, а делали выбор осознанно, чтобы порадовать себя и семью, уезжали также в мае на дачи копошиться в огородах. В общем, какая-то часть населения и предприятий переживут этот месяц. Это те, кто имеет накопления, оборотные средства, так сказать, подушку безопасности. А вот для всех остальных в июне-то как раз и начнёт аукаться самоизоляция, что совершенно неожиданно для всех решил почему-то спрогнозировать бывший чиновник, а ныне глава «Сколково» Аркадий Дворкович.

Свинья StockSnap

В июне и наступит понимание реальных масштабов урона, да и то частичное. Но только не того, о котором говорил ныне глава «Сколково» и близкие ему по духу финансовые политики Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина, рассуждая с точки зрения роста или снижения размера ВВП, а личного урона каждого домохозяйства страны — с точки зрения реально располагаемых ими доходов.

Но вот вопрос: зачем Дворкович решил сейчас выступить и почему при этом никто не попросил ограничить его коммуникативную активность? Такое впечатление, что его выступление послужило поводом для выступления министра финансов. Поводом для Антона Силуанова еще раз напомнить всем, как отважно ведомство, преодолевая критику экспертов, накопило денег на такие вот, как пришествие коронавируса, непредвиденные ситуации, и сейчас эти средства нас всех спасут. Однако, и Антону Силуанову нужно быть осторожнее в оценках масштабов бедствия экономики. Ведь благополучие макроэкономической ситуации не говорит о тех же трендах во внутренней экономике страны. Тем более что вывести на заданный Центробанком уровень показатель ВВП не так уж и сложно: ЦБ достаточно для этого «поиграть» с финансовыми инструментами, инфляцией, «подбросить» в оборот наличных денег.

Даже если смириться с отчетностью ЦБ о появлении в обороте наличных денег свыше триллиона рублей по причине снятия их с депозитов и выдачи кредитов юрлицам, а не по причине включения ведомством печатного станка, ведь кредитные средства всё-таки по большей части «крутятся» в безналичной форме, а не наличной, то это вовсе не означает, что эти деньги станут частью платежеспособного спроса населения и тем более спасут бюджет от дефицита.

К слову, если рассуждать о вертолетных деньгах, то, конечно, раздавать их всем подряд ну как-то нелогично и нереально, нужно поддержать нуждающихся в них и дать работу людям. Основным работодателем является сектор малого и среднего бизнеса. И в силу близости к потребностям народа, и в силу наименьшей обеспеченности технологиями, в отличие от крупных предприятий, способных заменить людей. МСП в принципе обычно выступает в роли нейтрализатора различного рода осложнений кризисных явлений, позволяет сгладить напряжение в обществе, дает возможность большинству людей пережить кризис и выжить физически. Поэтому малому бизнесу требуется как наращивание размеров, так и расширение мер поддержки.

Но если рассуждать о вертолетных деньгах, с точки зрения опасений за рост инфляции, то тут есть один интересный момент: если на рынке произошел рост наличной денежной массы, то и он должен вызвать инфляцию, да, она, видимо, сейчас «гасится» другими дезинфляционными факторами, в том числе за счет цен на нефть, но (!) раз уж ЦБ охотно или неохотно, случайно или преднамеренно, допустил вброс наличности на рынок, то, может, и «бросить денег с вертолета»?! Об этом ЦБ и Минфин не задумывались?

Не стоит забывать о жесткой налоговой политике Силуанова, которая способствовала обезвоживанию экономики, сильно била по карману рядовых граждан, а сейчас накопленные средства пойдут на поддержку предприятий, но с учетом вынужденной из-за коронавируса оптимизации бизнес-процессов уже не вернутся в бюджет в прежних объемах налоговых доходов. Так что «корм в конечном итоге может оказаться не в коня».

Но ладно, если бы народ повально имел возможность спасти свое положение ведением личных подсобных хозяйств, но на снижении их числа как раз и сыграл свою ключевую роль Аркадий Дворкович. Достаточно вспомнить его предложения в пору вице-премьерства о запрете разведения свиней в тех хозяйствах, где не соблюдаются нормы биозащиты. Напомним, в те годы шла борьба с распространением АЧС. Эксперты тогда говорили, что эта мера поставит крест именно на существовании личных подсобных хозяйств. Показательной в этом смысле являлась цитата главы семейной фермы в селе Шеланга Верхнеуслонского района Республики Татарстан Мурата Сиразина, которую в 2013 году приводило местное издание «Бизнес Online». Фермер заявлял, что «правительственные меры лишь уничтожат мелкие фермерские хозяйства, но не решат проблему. Свиноводство и так находится в загоне. В масштабах страны это приведет к тому, что будут ликвидированы сначала свиньи, потом начнут кур, птиц и прочее. У нас и так сейчас почти ни у кого нет на подворье ни скотины, ни птицы. Это приведет к тому, что практически не мытьем, так катаньем уничтожат последних крестьян».

Думается, многие до сих пор помнят, как тогда в народе прозвали Дворковича в связи с его неуёмностью в борьбе со свиноводством. Тогда же, кстати, после борьбы с АЧС, «волшебным образом» произошло укрупнение агрохолдингов.

И вот, казалось бы, после того как Дворковича, по сути, выдворили из правительства, все забыли о существовании такого политика. Так же, как и о существовании «Сколково», который он после вынужденного или, скажем так, принудительного окончания своей чиновничьей карьеры возглавил. Думается, многие обратили внимание, что даже сейчас правительство не обращалось в «Сколково» с просьбой об оказании посильной помощи в борьбе с коронавирусом. И вот задуматься о роли «Сколково» практически заставил многих Юрий Дудь своим фильмом о Кремниевой долине, где восхищаться в принципе-то нечем: уже многие эксперты, в том числе и западные, разочаровались в этом кластере как в «родителе» каких-то весомых для современного мира идей, но даже в этом плане «Сколково» выглядит еще скучнее. Более того, его деятельность, как и деятельность Роснано, не то что вызывает много вопросов, она априори непрозрачна. Эти фонды, как пиявки, присосались к бюджету — к налоговым отчислениям реальных участников реальной экономики. А толк от них какой? Ждать ли от них сейчас привлечения иностранных инвестиций, и вовсе большой вопрос.

Тем временем Дворкович решил выступить сам и рассказать не о проделанной работе технологическим кластером под его управлением, не о его хоть каком-то вкладе в экономику страны, а порассуждать о самой экономике. Спрашивается, какой такой весомый вклад внес в экономику страны сам Дворкович? В 2000-х годах он участвовал в разработке бюджетной и налоговой политики. Ну вот, как говорится: «получите — распишитесь», всё, за что бы ни брался Дворкович, не имело успеха. И с чего он вдруг решил повысить свою коммуникативную активность сейчас? Ну, видимо, так захотелось, не запретишь же высказывать свою точку зрения. Собственно, никто и не препятствовал. Демократия, однако.