Нижний Новгород, , 10:30 — REGNUM В арбитраж Нижегородской области поступил иск к ООО «Косьюнефть» из Коми на сумму свыше 81 млн рублей. Дело к производству еще не принято, истцом выступает компания из Татарии, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от ООО «ТНТ-Групп» из Бугульмы — нефтесервисной компании, оказывающей услуги по поиску и разведке полезных ископаемых, поступил 30 апреля 2020 года. Сумма иска — 81 037 557,67 рубля. Подробности спора пока неизвестны.

Истец в разные годы был исполнителем более 60 госконтрактов на сумму 25 млрд рублей. Среди заказчиков — компания «Роснефть» и предприятия, аффилированные с «Газпромом».

Ответчик — ООО «Косьюнефть» учреждено в ноябре 2005 года в Ухте для предоставления услуг в области добычи нефти и природного газа. Уставный капитал — 360 млн рублей, директор с февраля 2018 года — Сергей Федулаев. Единственный владелец ООО — АО «Печоранефтегаз».