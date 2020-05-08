Нижний Новгород, , 10:30 — REGNUM По итогам января-апреля 2020 года таможенные органы Приволжского региона перечислили в доходную часть федерального бюджета 43, 940 млрд рублей, что на 761 млн рублей или на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объём перечислений в размере 40,257 млрд рублей приходится на долю Приволжской электронной таможни, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Причём по сравнению с показателем января-апреля 2018 года объём перечислений вырос на 5,343 млрд рублей или на 13,8%.

Только в апреле управление пополнило российский бюджет на 10,313 млрд рублей. От этой суммы 9,754 млрд рублей перечислила Приволжская электронная таможня.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года в доходную часть федерального бюджета таможнями Приволжского таможенного управления было перечислено 142,5 млрд рублей. Сумма платежей, включая отчисления по импорту товаров, увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 13,8%.