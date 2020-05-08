Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM Стимулирующие выплаты петербургским медикам, лечащих пациентов с COVID-19, начнутся после 11 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Напомним, из федерального бюджета Санкт-Петербургу выделено 635 млн рублей. Средства уже поступили в город, благодаря чему выплаты начнутся после майских праздников. Таким образом, врачи скорой помощи получат по 50 тысяч рублей в месяц. Средний и младший персонал, а также водители скорой помощи — по 25 тысяч рублей. Врачам стационаров, работающих с больными COVID-19, назначена выплата в 80 тысяч рублей в месяц, среднему персоналу — 50 тысяч, младшему — 25 тысяч рублей.

В настоящий момент 838 медиков, которые начали первыми работать в стационарах с COVID-19, уже получили выплаты по 8544,3 рубля. Кроме того, правительством Санкт-Петербурга определены еще девять категорий, которые уже получают надбавки. Это сотрудники скорой помощи, подразделений первичной медико-санитарной помощи, специалисты, которые проводят диагностику COVID-19, патологоанатомы.

«Базовый размер выплаты составляет от 20% до 100% средней зарплаты по Петербургу за девять месяцев 2019 года (51 863 рубля). Конкретная сумма каждому работнику рассчитывается по фактически отработанному времени по норме на одну ставку», — пояснили в Смольном.

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Всего за март и первую половину апреля выплаты на общую сумму 140,3 млн рублей получат 9405 медицинских работников.

Также в апреле на стимулирующие выплаты медработникам направлено 221 млн рублей из федерального бюджета и 50 млн рублей из городского бюджета по решению правительства Санкт-Петербурга.

Отметим, чтобы получить единовременную компенсацию медикам, пострадавшим при оказании помощи зараженным пациентам, будет упрощена процедура подачи документов.