Москва, , 10:08 — REGNUM На рынке нефти 7 мая повторилась ситуация, когда котировки встретили продажи на росте. Даже не добравшись до уровня $32, нефть марки Brent отскочила на фоне фиксации прибыли и снова завершила торги ниже психологического уровня $30, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 8 мая, на утренних торгах цены снова перешли к росту, тестируя круглую отметку. Участники рынка находят локальные поводы для оптимизма и подталкивают баррель в северном направлении.

Трейдерами движут надежды на восстановление спроса на энергоносители в условиях послабления карантинных мер во многих странах. Также игроки с оптимизмом восприняли вчерашнее решение Саудовской Аравии повысить цены на свою нефть для всех рынков. Этот шаг можно расценить как отказ от ценовой войны с Россией.

С другой стороны, на попытках роста Brent по-прежнему привлекает желающих зафиксировать прибыль. Это лишь подтверждает неустойчивый характер процесса восстановления в сырьевом сегменте после обвала к многолетним минимумам.

Также покупателям явно не хватает уверенности для более активных действий, что неудивительно, учитывая все еще слабый спрос и поступающие экономические данные, которые показывают, что восстановление мировой экономики после кризиса коронавируса будет долгим и непростым.

Такая расстановка сил не предполагает уверенного подъема Brent выше $35 за баррель в обозримом будущем. Более того, котировкам еще предстоит подтвердить пробой важного уровня $30 за баррель, который остается в центре внимания игроков», — полагает эксперт.

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