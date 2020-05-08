Москва, , 09:54 — REGNUM Законопроект о непризнании доходом материальной выгоды от экономии на процентах за пользование кредитом во время льготного периода внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

Сейчас не признается доходом налогоплательщика материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами в течение льготного периода. При этом положение распространяется только на заемщиков — физических лиц и только в случае, когда обязательства такого заемщика обеспечены ипотекой.

Эту норму предлагается распространить на любые случаи предоставления льготного периода, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей и по кредитным договорам, не обеспеченным ипотекой.

Законопроект внесен на фоне поддержки граждан и бизнеса из-за коронавируса и спада экономики.

Ранее Госдумы приняла закон о кредитных каникулах.