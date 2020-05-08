Курган, , 09:46 — REGNUM В Курганской области с 24 марта в два раза увеличилась стоимость лука и понизилась цена чая. Это следует из отчёта регионального УФАС.

В ходе мониторинга цен с 24 марта по 6 мая стоимость килограмма репчатого лука повысилась с 17,9 до 35,5 рублей, а картофеля — с 13 до 18 рублей. Почти на 9 рублей подорожал килограмм риса — с 40 до 48,9 рублей, на 5 рублей подорожал килограмм моркови, на 8 рублей — десяток яиц.

Тем временем резко подешевели: килограмм говядины — с 435 до 370 рублей, рыбы мороженой — с 179 до 66 рублей. Чай 100 грамм в марте продавались за 91 рубль, а в мае уже за 40 рублей.