Нур-Султан, , 09:43 — REGNUM По итогам первого квартала 2020 года в Казахстане было куплено 15,5 тыс. единиц новых легковушек, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первое место среди самых популярных марок автомобилей в стране в отчётном периоде заняли новые модели бренда Hyundai. Всего за три месяца казахстанские автолюбители купили 3090 авто данной корейской компании. Это на 28% больше, чем в 2019 году.

На втором месте разместились российские модели Lada с результатом 3030 проданных машин. Здесь мы наблюдаем падение продаж на 6%. На третьем месте рейтинга машины японской марки Toyota. С января по март текущего года дилерам данной компании удалось реализовать 2480 машин (-16%).

На четвёртом и пятом местах списка соответственно корейская KIA (1860 ед.) и узбекский Ravon (1800 ед.).

Напомним, в первом квартале 2020 года самой продаваемой моделью в Казахстане стал седан Ravon Nexia (1300 ед.).

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